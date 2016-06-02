Раді не вистачило голосів на закон про квоти на українські пісні для радіостанцій
Рада повернула до профільного комітету для підготовки на повторне перше читання проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах, № 3822) та альтернативний проект закону про внесення змін до деяких законів (щодо частки музичних творів державною мовою в програмах телерадіоорганізацій, № 3822-1).
Як передає кореспондент УНІАН, після тривалих суперечок і нерезультативних голосувань за це рішення проголосували 245 народних депутатів із 336 зареєстрованих у сесійній залі.
Законопроектом № 3822 у Законі "Про телебачення і радіомовлення" пропонується встановити, що радіоорганізації забезпечують частку пісень (словесно-музичних творів) державною мовою не менше 35% від загального часу звучання пісень, поширених протягом доби, а також у часових проміжках з 6.00 до 12.00, з 12.00 до 18.00, з 18.00 до 24.00.
Також пропонується визначити, що в загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50% має становити національний аудіовізуальний продукт.
При проведенні конкурсів на видачу ліцензії на мовлення Національна рада з телерадіомовлення керується необхідністю забезпечення інформаційних потреб громадян, у тому числі забезпечення місцевими новинами; захисту інтересів держави, протидії інформаційній агресії; захисту інтересів виробника національного аудіовізуального продукту; розвитку державної мови; захисту прав та інтересів національних меншин; захисту осіб, що опинилися на тимчасово окупованих територіях; захисту інтересів національних мовників; розвитку регіональних, місцевих і некомерційних мовників; реалізації державної політики з вивчення іноземних мов, спрямованої на забезпечення інтеграції України до європейського політичного, економічного і науково-освітнього простору.
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При розгляді заяв Нацрада надає перевагу телерадіоорганізації (радіоорганізації), яка, зокрема зобов’язується збільшити квоту, на 5 і більше відсотків; здатна найкраще забезпечити інтереси виробника національного аудіовізуального продукту.
За невиконання вимог радіоорганізація сплачує штраф у розмірі 3% загальної суми ліцензійного збору ліцензії, виданої на відповідну програму.
В Законі "Про Національну Раду з питань телебачення і радіомовлення" пропонується встановити, що Нацрада здійснює нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями вимог законодавства України щодо частки національного аудіовізуального продукту; нагляд за дотриманням радіоорганізаціями вимог законодавства України щодо частки пісень (словесно-музичних творів) державною мовою в обсязі пісень, поширених протягом доби, а також протягом інших часових проміжків, визначених законом.
Передбачалося, що закон, в разі ухвалення, набере чинності через три місяці з дня його опублікування.
Впродовж першого року з моменту набуття чинності законом квота мала б становити 25%, протягом другого року – 30%, починаючи з третього року - 35%.