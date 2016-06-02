Раді не вистачило голосів на закон про квоти на українські пісні для радіостанцій

Як передає кореспондент УНІАН, після тривалих суперечок і нерезультативних голосувань за це рішення проголосували 245 народних депутатів із 336 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом № 3822 у Законі "Про телебачення і радіомовлення" пропонується встановити, що радіоорганізації забезпечують частку пісень (словесно-музичних творів) державною мовою не менше 35% від загального часу звучання пісень, поширених протягом доби, а також у часових проміжках з 6.00 до 12.00, з 12.00 до 18.00, з 18.00 до 24.00.

Також пропонується визначити, що в загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50% має становити національний аудіовізуальний продукт.

При проведенні конкурсів на видачу ліцензії на мовлення Національна рада з телерадіомовлення керується необхідністю забезпечення інформаційних потреб громадян, у тому числі забезпечення місцевими новинами; захисту інтересів держави, протидії інформаційній агресії; захисту інтересів виробника національного аудіовізуального продукту; розвитку державної мови; захисту прав та інтересів національних меншин; захисту осіб, що опинилися на тимчасово окупованих територіях; захисту інтересів національних мовників; розвитку регіональних, місцевих і некомерційних мовників; реалізації державної політики з вивчення іноземних мов, спрямованої на забезпечення інтеграції України до європейського політичного, економічного і науково-освітнього простору.

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При розгляді заяв Нацрада надає перевагу телерадіоорганізації (радіоорганізації), яка, зокрема зобов’язується збільшити квоту, на 5 і більше відсотків; здатна найкраще забезпечити інтереси виробника національного аудіовізуального продукту.

За невиконання вимог радіоорганізація сплачує штраф у розмірі 3% загальної суми ліцензійного збору ліцензії, виданої на відповідну програму.

В Законі "Про Національну Раду з питань телебачення і радіомовлення" пропонується встановити, що Нацрада здійснює нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями вимог законодавства України щодо частки національного аудіовізуального продукту; нагляд за дотриманням радіоорганізаціями вимог законодавства України щодо частки пісень (словесно-музичних творів) державною мовою в обсязі пісень, поширених протягом доби, а також протягом інших часових проміжків, визначених законом.

Передбачалося, що закон, в разі ухвалення, набере чинності через три місяці з дня його опублікування.

Впродовж першого року з моменту набуття чинності законом квота мала б становити 25%, протягом другого року – 30%, починаючи з третього року - 35%.