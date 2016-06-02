У ЄС прокоментували ухвалення змін до Конституції України щодо правосуддя, очікують на всеосяжну судову реформу

Про це йдеться у заяві верховного представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні та єврокомісара з питань європейської політики сусідства Йоганнеса Гана.

"Ухвалення Верховною Радою України в остаточному читанні конституційних поправок, пов'язаних із судовою системою, є важливим кроком на шляху її зміцнення, підвищення її ефективності, збереження її незалежності та неупередженості, а також боротьби з корупцією", - заявили Могеріні та Ган.

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Європейські високопосадовці наголосили, що "з нетерпінням чекають на здійснення всеосяжної реформи судової системи", яка стала можливою після сьогоднішнього голосування.

"У цьому контексті ЄС залишається прихильним підтримці української влади, щоб швидко досягти конкретних результатів. Ми сподіваємося, що сьогоднішнє голосування створить імпульс для прийняття в остаточному читанні відкладених конституційних поправок, які стосуються децентралізації та інших важливих реформ", - наголосили вони.