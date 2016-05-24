Магера про довибори в Раду: "мажоритарка" - зло, навіть 12 апостолів не допоможуть

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив заступник голови ЦВК Андрій Магера.

"Нам не треба робити завищені очікування від нового складу Центральної виборчої комісії. Навіть 12 апостолів не проведуть ці вибори таким чином, щоб на місцях не було спокуси будь-яким способом потрапити у Верховну Раду, минаючи будь-які законодавчі перепони", - упевнений він.

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Магера також наголосив, що для України мажоритарна складова на сьогоднішній день є злом.

Заступник голови ЦВК заявив, що внесення змін до складу Центрвиборчкому під час виборчого процесу не є порушенням законодавства.

Як повідомляв УНІАН, термін повноважень 12 з 15 членів Центральної виборчої комісії, які були призначені на посади в 2007 році, завершився ще в червні 2014 року.

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Подання про призначення нових членів ЦВК вносить у парламент президент після консультацій з фракціями і обговорення їх пропозицій.

4 листопада голова Верховної Ради Володимир Гройсман закликав фракції невідкладно подати кандидатури на посади членів ЦВК.

На той час тільки три фракції внесли подання щодо кандидатів у ЦВК. Так, "Самопоміч" запропонувала кандидатом Євгена Радченка, фракція "Батьківщина" - кандидатуру нинішнього заступника голови ЦВК Жанни Усенко-Чорної, фракція Радикальної партії - Олексія Кочарміна.

17 липня 2016 року проміжні вибори народних депутатів України відбудуться 7 одномандатних виборчих округах: №23 (Волинська область), №27 (Дніпропетровська область), №85 (Івано-Франківська область), №114 (Луганська область), №151 (Полтавська область), №183 (Херсонська область), №206 (Чернігівська область).

Висування кандидатів у народні депутати України в окрузі №23, 27, 85, 151 та 206 почалося 19 травня 2016 року, а в округах №114 і №183 з 22 травня.