МЗС України назвало політичними репресіями початок суду в Росії над 4 кримськими татарами

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що четверо громадян були незаконно затримані на тимчасово окупованій території АР Крим та переміщені всупереч їхньої волі в Російську Федерацію.

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"На тлі незаконної заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу розглядаємо такі дії російської влади як додаткове свідчення політичних репресій, що системно застосовуються окупантами проти наших співвітчизників. Усі обставини цієї справи вказують на те, що судовий процес, що розпочався 1 червня у Ростові-на-Дону в Північно-Кавказькому окружному військовому суді, стане черговим демонстративним судилищем над незаконно утримуваними українцями", - сказано у коментарі.

МЗС вимагає від Російської Федерації "негайно припинити цей очевидний фарс і звільнити всіх громадян України, які незаконно утримуються на території Росії".

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Окрім того, зовнішньополітичне відомство України закликало світове співтовариство "посилити політичний та дипломатичний тиск на Російську Федерацію з метою недопущення зухвалого порушення нею прав людини і свобод, заручниками чого стали десятки громадян України".

Як повідомлялося, громадяни України Ваітов, Сайфуллаєв, Прімов та Зейтуллаєв були затримані на початку 2015 року. Російські правоохоронні органи звинувачують їх у тероризмі та участі в ісламської організації «Хізб ут-Тахрір», діяльність якої заборонена в РФ.