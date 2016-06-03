"Історичне рішення": Парубій запевняє, що зміни до Конституції щодо судоустрою зняли недоторканність суддів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю на каналі "Рада".

Спікер назвав це "історичним рішенням".

"Закон про судоустрій і статус суддів та зміни до Конституції несуть справді революційні зміни в систему правосуддя. Ми будемо мати змогу провести переатестацію суддівського корпусу, ми будемо мати змогу оновити значну частину суддів, які сьогодні є в Україні. Більш того, в цьому законопроекті ціла низка дуже важливих антикорупційних норм, які передбачають кількарівневу перевірку суддівського корпусу на предмет можливості причетності до корупційних дій або до корупційних коштів", - зазначив Парубій.

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За його словами, цією реформою "ми зняли недоторканність суддів".

"Тепер суддя буде мати недоторканність лише стосовно справ, які він веде, і тих справ, які він завершив. В усіх інших аспектах на нього буде поширюватися закон, як на будь-якого іншого громадянина України", - зауважив голова ВР.

Спікер вважає, що «ця важлива історична реформа покладе початок масштабному втіленню, імплементації в життя цих змін, і дуже швидко ми зможемо побачити цей результат, і кожен громадянин України зможе його відчути».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 2 червня ухвалила Закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (№3524).

За дане рішення проголосували 335 народних депутатів.

Документ спрямований на забезпечення незалежності судової влади, підвищення вимог та професійних стандартів до суддівського корпусу, обмеження імунітету суддів до функціонального, оптимізацію системи судоустрою, а також на забезпечення безперервної та ефективної роботи органів судової влади на перехідний період.