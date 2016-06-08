Україна подала апеляції на процедурні ухвали суду ЄС за позовами родини Януковича

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства юстиції України.

«2 червня юридичним радником України було подано апеляційні скарги на ухвали загального суду ЄС від 11 березня 2015 року в справах № т-346/14, т-347/14 і т-348/14. 7 червня суд правосуддя ЄС підтвердив отримання таких скарг», - наголосили в Мін’юсті.

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Зазначається, що оскаржені процедурні ухвали не є рішеннями по суті вказаних справ, в яких триває розгляд питання накладення економічних санкцій на Януковича радою ЄС. Ці ухвали не вимагають від України сплати будь-яких грошових сум.

«Міністерство юстиції повторно наголошує, що не існує жодних рішень Європейського суду про стягнення на користь Януковича та його оточення з України хоча б однієї копійки», - йдеться у повідомленні.

Водночас, як наголосили у відомстві, з метою попередження будь-яких ризиків та маніпуляцій зазначені процедурні судові акти було оскаржено в апеляційному порядку. Подані апеляції максимально спрямовані на забезпечення позиції і інтересів України.

«Натомість, Міністерство юстиції заявляє, що в Україні продовжується розслідування кримінальних справ проти колишнього президента Віктора Януковича та його оточення. Українські правоохоронні органи будуть дуже раді особисто почути позицію Януковича щодо питань, порушених у кожній такій справі», - додали в прес-службі.