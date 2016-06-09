МЗС вимагає від Кремля припинити судовий фарс щодо співробітників Бібліотеки української літератури

Про це йдеться у переданому коментарі МЗС України у зв’язку з пред’явленими керівнику російського державного закладу "Бібліотека української літератури" Наталії Шаріній звинуваченнями.

"В Україні уважно відстежують події навколо Бібліотеки української літератури в Москві – єдиного спеціалізованого державного закладу, що покликаний сприяти забезпеченню національно-культурних, мовних, інформаційних потреб чисельної української громади Москви. Робота установи тривалий час відбувається в умовах дискредитації, відвертого тиску і залякувань на адресу колективу з боку російських правоохоронних органів. Вимагаємо від російської влади невідкладного припинення чергового судового фарсу", - наголошується у коментарі.

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Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури в Москві провели обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Також обшук пройшов вдома у директора бібліотеки Шаріної.

30 жовтня Шаріна була поміщена під домашній арешт строком на два місяці. Слідчі заявили, що вона нібито поширювала серед відвідувачів бібліотеки "екстремістську літературу".

14 грудня 2015 року відбулись обшуки у трьох співробітників бібліотеки.

31 березня проти Шаріної відкрили другу кримінальну справу - її звинувачують у розтраті.

Пізніше суд продовжив термін домашнього арешту Шаріної до 28 квітня 2016 р.

Наприкінці квітня суд до 29 липня продовжив термін арешту директора бібліотеки.