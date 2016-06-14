Росія в будь-який момент може активізувати військові дії в Україні - Парубій
Росія в будь-який момент може активізувати військові дії на сході України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО сьогодні в Києві.
"Росія в будь-який момент може активізувати військові дії в Україні", - сказав він.
І Україна, за його словами, повинна бути готова відбити одну з найбільших армій на континенті.
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Парубій зазначив, що на сьогоднішній день кількісне і якісне співвідношення російської армії та української "не в інтересах України, а це обумовлює для нас проведення оборонної реформи".
"Іншого шляху для нас немає", - підкреслив голова Верховної Ради.
За його словами, Україна потребує підтримки Північноатлантичного альянсу в реформуванні сектору безпеки.
"Нехай з часом, але Україна, безсумнівно, стане членом НАТО", - переконаний Парубій.