Парубій закликав НАТО змусити Москву поважати суверенітет своїх сусідів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО сьогодні у Києві.

"В рамках політичного діалогу України з НАТО нам слід зосередитися на стратегії відновлення територіальної цілісності України... Наша головна мета зрозуміла - це повернути в нашу країну мир і змусити окупантів піти з нашої землі. Україна виконує Мінські угоди, незважаючи на те, що інша сторона продовжує щоденно порушувати свої зобов'язання, наголошую - щоденно. Тому для нас дуже важливо застосовувати міжнародні інструменти для підтримки дипломатичного шляху. Без глобального тиску Росію не зупинити", - сказав Парубій.

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За його словами, тиск повинен підтримуватися, доки Москва не почне поважати суверенітет своїх сусідів.

"Путін розуміє тільки мову сили, він зупиниться рівно там, де ми спільно його зупинимо", - сказав Парубій.

На думку голови Верховної Ради, крім санкцій проти РФ, також необхідна широка міжнародна присутність на Донбасі.

Крім того, він наголосив, що питання повернення Криму не повинно відходити на другий план.