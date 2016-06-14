Парубій оголосив про вихід Мураєва з фракції "Опозиційний блок"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він оголосив на засіданні парламенту.

Мураєв заявив про вихід із фракції ще 3 червня. При цьому він сказав, що все одно вважає «Опозиційний блок» «єдиною конструктивною опозицією у країні», з якою продовжить співпрацю.

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Своє рішення про вихід з фракції депутат пояснив тим, що «відчуття часу у нас трошки відрізняється».

Мураєв був обраний до парламенту в окрузі №181 (Харківська область).