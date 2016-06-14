Парубій оголосив про вихід Мураєва з фракції "Опозиційний блок"
12:22, 14 червня 2016Політика
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Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про вихід народного депутата Євгена Мураєва з фракції «Опозиційний блок».
Мураєв вийшов з «Опоблоку» в Раді / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він оголосив на засіданні парламенту.
Мураєв заявив про вихід із фракції ще 3 червня. При цьому він сказав, що все одно вважає «Опозиційний блок» «єдиною конструктивною опозицією у країні», з якою продовжить співпрацю.
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Своє рішення про вихід з фракції депутат пояснив тим, що «відчуття часу у нас трошки відрізняється».
Мураєв був обраний до парламенту в окрузі №181 (Харківська область).
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