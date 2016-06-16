На Донеччині військовий отримав 10 років за розбійний напад на крамницю в районі лінії фронту

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, під час судових слухань було встановлено, що у жовтні 2015 року 34-річний військовослужбовець Збройних сил України розвідувального взводу механізованого батальйону військової частини, одягнений у камуфляжну форму та балаклаву, озброєний автоматом Калашнікова та гранатою, проник до крамниці, яка розташована у селі Зайцеве Артемівського (Бахмутського) району Донецької області.

Зробивши кілька пострілів у повітря, військовослужбовець заволодів особистими речами двох працівників магазину, а також грошовими коштами у сумі понад 13 тисяч гривень.

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Після цього на викраденому автомобілі він вивіз двох працівників магазину, а також власника авто у невідому напрямку.

Погрожуючи автоматом, правопорушник наказав потерпілим не повідомляти поліцію про злочин та втік. Згодом його було затримано та заарештовано.

Суд, підтримавши позицію державного обвинувачення, визнав військовослужбовця винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 и ч.3 ст.187 (розбій), ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України, та призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією 50% майна.