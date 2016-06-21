"Народний фронт" виступає за якнайшвидше призначення Верховною Радою членів ЦВК

Про це заявив Голова фракції Максим Бурбак 21 червня, коментуючи дискусію про кандидатури членів Центрвиборчкому, внесені Президентом до Верховної Ради, повідомляє сайт політсили.

""Народний фронт" зацікавлений у якнайшвидшому призначенні Центрвиборчкому. Це наша давня принципова вимога. Ще в листопаді 2015 р. протокольним рішенням ми подали Президенту наші пропозиції щодо нових членів ЦВК. Це - Андрій Магера, Леонтій Шипілов та Ганна Онищенко", - заявив Бурбак.

"Народний фронт", наголосив він, не міняв своєї позиції.

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"Офіційно вносити до Верховної Ради кандидатури членів ЦВК - це виняткове право Президента. Президент пропонує тих, кого сам вважає за потрібне, і фракції мають визначатися щодо цих кандидатур. "Народний фронт" не відмовлявся від жодної кандидатури з тих, які фракція затверджувала на своєму засіданні. Ми не пропонували Президенту від фракції когось іншого, окрім Магери, Шипілова і Онищенко. Якщо Президент зараз готовий переглянути список кандидатів, яких він вніс до Верховної Ради, - це треба зробити до кінця цього тижня. Так, щоби наша та інші фракції визначилися щодо голосування безпосередньо на початку пленарного тижня", - пояснив Бурбак.

Водночас, зауважив він, Президент може провести консультації з фракціями Верховної Ради стосовно кандидатів до Центрвиборчкому, які він потім внесе на затвердження Верховної Ради.

"Президент, як посадова особа, відповідальна за подання кандидатур до ЦВК, може організувати й очолити неформальні політичні консультації з фракціями щодо остаточного списку цих кандидатів. Зокрема, обговорити кожну з кандидатур і спробувати заздалегідь домовитися про її підтримку в сесійному залі. "Народний фронт" готовий до таких консультацій. Щоб не виявилося так, що нинішній склад ЦВК одним голосуванням відправимо у відставку, а за їхніх наступників голосів не знайдеться. Адже за кожного нового члена ЦВК відбувається окреме голосування", - сказав Максим Бурбак.