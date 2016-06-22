Автор доповіді в ПАРЄ: Росія зумисне затягує конфлікт на Донбасі

Чеська депутатка ПАРЄ Крістіна Зелєнкова (Альянс лібералів і демократів за Європу) в інтерв'ю DW розповіла, що спочатку назва її документу була сформульована так: "Політичні наслідки кризи в Україні". Проте в процесі роботи над текстом слово "криза" була замінено словом "конфлікт". Адже, за словами Зелєнкової, "криза" означає наявність внутрішніх проблем в самій Україні. "Насправді моя доповідь про те, які наслідки має для України зовнішня військова агресія Росії", - пояснила вона.

Дії Росії справили надзвичайно негативний вплив на політичну й економічну ситуацію в Україні, констатувала депутатка ПАРЄ. "Мета, яку переслідує російська влада, - дестабілізація України", - доходить висновку Зелєнкова. Вона вважає, що міжнародні санкції різних рівнів є поки що найдієвішим механізмом впливу на Кремль, проте висловила жаль, що уряди європейських країн вже не мають єдиної позиції з цього приводу.

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На думку Зелєнкової, Росія зумисне уникає міжнародного діалогу з пошуку шляхів врегулювання конфлікту на Донбасі. "У процесі підготовки доповіді мені жодного разу не вдалося зустрітися ні з членами російської делегації в ПАРЄ, ні з іншими російськими політиками, щоб почути їхню точку зору й зібрати інформацію для моєї доповіді, яку я намагалася зробити якомога об'єктивнішою", - розповіла Зелєнкова.

Міжнародній спільноті не варто покладати оптимістичні сповідання на оновлений діалог з Москвою після виборів до Держдуми РФ, які мають пройти цієї осені, вважає депутатка ПАРЄ. Бо вибори навряд чи "кардинально змінять політичну ситуацію в Росії і сформують ту силу, яке розпочне діалог з Україною". "Такого бажання й волі російської сторони я не бачу", - констатувала Зелєнкова.

За її словами, російська сторона демонструє дедалі менше інтересу "вирішити український конфлікту у мирний спосіб".

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Зелєнкова також зауважує, що якщо на початку роботи над доповіддю вона кваліфікувала події на Донбасі як "гібридну анексію", то зараз вона переконана, що це відкрита російська анексія, тому що на українсько-російському кордоні з боку РФ "скупчені десятки тисяча російських солдатів".

"Ми критикуємо українську владу за відсутність волі до імплементації реформ, до боротьби з корупцією, нам не подобаються дії прокуратури чи те, як діє судова система, проте ми чудово розуміємо, що все ця ситуація великою мірою пояснюється тим, що Росія не хоче відвести свої війська та припинити збройну агресію проти України", - наголосила Зелєнкова.