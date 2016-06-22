На Донбасі перебувають 41 тис. бойовиків та регулярних російських військ - Міноборони
На Донбасі перебувають 41 тис. бойовиків та регулярних російських військ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник міністра оборони з європейської інтеграції Ігор Долгов під час прес-брифінгу "Варшавський Саміт НАТО-2016 та Україна" в Києві.
Читайте такожНа Донбасі за добу знищено одного бойовика, чотирьох поранено - Лисенко
"Цифра підрозділів сепаратистів та регулярних російських військ, які знаходяться на території нашої держави в окупованих частинах Донецької та Луганської областей, - це 41 тисяча", - заявив він.
За словами Долгова, чисельність співробітників СБУ, яка формально керує АТО на сході, визначена законом та становить 8 тис.
"Що ми хочемо демонструвати? Послідовність і відданість застарілим законам чи відвоювати свою територію?", - сказав він, пояснюючи участь підрозділів української армії у проведенні АТО на Донбасі.