На Донбасі перебувають 41 тис. бойовиків та регулярних російських військ - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник міністра оборони з європейської інтеграції Ігор Долгов під час прес-брифінгу "Варшавський Саміт НАТО-2016 та Україна" в Києві.

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"Цифра підрозділів сепаратистів та регулярних російських військ, які знаходяться на території нашої держави в окупованих частинах Донецької та Луганської областей, - це 41 тисяча", - заявив він.

За словами Долгова, чисельність співробітників СБУ, яка формально керує АТО на сході, визначена законом та становить 8 тис.

"Що ми хочемо демонструвати? Послідовність і відданість застарілим законам чи відвоювати свою територію?", - сказав він, пояснюючи участь підрозділів української армії у проведенні АТО на Донбасі.