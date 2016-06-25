Ситник розповів, коли НАБУ зможе оголосити Онищенку про підозру

Про це в ефірі 5 каналу повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

"Онищенко запросив кілька каналів, почав піаритись, що його ніхто не приймає, хоча він не був викликаний в НАБУ у той день. Використовуючи свій статус народного депутата, який у нього поки що є, як імунітет, попросився до мене на прийом. Я його прийняв. У нас була бесіда, він попросив оголосити якомога швидше підозру, звичайно, було роз'яснено, що до певного рішення парламенту підозра не буде оголошена. Тому зараз у нього, як і у інших 10 осіб, статусу підозрюваного бути не може. Відповідне рішення може бути прийняте, якщо буде проголосовано парламентом про зняття недоторканності", - повідомив Ситник.

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Як повідомляв УНІАН, 15 червня НАБУ передало до ГПУ подання для підготовки матеріалів про зняття депутатської недоторканності, затримку та арешт Онищенка. Наступного дня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницький особисто приніс у парламент подання. При цьому генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що нардеп 14 червня вилетів у Ніццу для святкування свого дня народження. У ГПУ зауважили, що в разі неповернення Онищенка в Україну до нього буде застосовано механізм заочного засудження та екстрадиції.

Онищенка підозрюють у привласненні державного майна. У справі фігурує сума в розмірі 3 млрд грн