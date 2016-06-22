Двоє з десяти фігурантів "газової справи" Онищенка вийшли із СІЗО під заставу - ЗМІ
З Лук'янівського СІЗО вийшли двоє фігурантів справи про розкрадання газу українського видобутку, яких раніше суд звільнив під заставу.
Мова йде про Валерія Пісного та Олега Рябошапку, повідомляє телеканал "112 Україна".
Читайте такожФігурант "газової справи" Онищенко подав позов до суду проти Генпрокуратури та НАБУ - ЗМІ
"З Лук'янівського СІЗО вийшли двоє з десяти заарештованих у справі щодо "газових схем", яку веде НАБУ, - це Валерій Пісний і Олег Рябошапка. За словами адвокатів, за них було внесено заставу, розмір застави - 1,5 млн грн. Можливості поспілкуватися з чоловіками у журналістів та їх адвокатів не було, тому що під СІЗО їх чекали співробітники НАБУ. Вони посадили їх в машину і відвезли в невідомому напрямку. Від коментарів співробітники НАБУ відмовилися", - сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, минулого тижня суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів всьому 10 підозрюваним у причетності до злочинної схеми розкрадання газу українського видобутку, які були затримані 15 червня.
15 червня детективами НАБУ і прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в рамках розслідування корупційної схеми із перепродажу газу, видобутого в рамках спільної діяльності з державним підприємством «Укргазвидобування», було проведено 37 обшуків у Львові, Дніпропетровську та Києві. В результаті було затримано 10 осіб, підозрюваних у причетності до газової схеми.
16 червня керівник САП Назар Холодницький зареєстрував у Верховній Раді погоджене з генеральним прокурором подання про дачу згоди на затримання та арешт народного депутата Олександра Онищенка як одного з організаторів розкрадання державного газу.
За попередніми даними, в результаті викритої газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн. З яких 1,6 млрд - це кошти, отримані в результаті перепродажу газу посередниками і виведені через фіктивні підприємства. 1,3 млрд грн - це несплачена сума ренти за користування надрами.