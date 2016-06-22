Двоє з десяти фігурантів "газової справи" Онищенка вийшли із СІЗО під заставу - ЗМІ

Мова йде про Валерія Пісного та Олега Рябошапку, повідомляє телеканал "112 Україна".

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"З Лук'янівського СІЗО вийшли двоє з десяти заарештованих у справі щодо "газових схем", яку веде НАБУ, - це Валерій Пісний і Олег Рябошапка. За словами адвокатів, за них було внесено заставу, розмір застави - 1,5 млн грн. Можливості поспілкуватися з чоловіками у журналістів та їх адвокатів не було, тому що під СІЗО їх чекали співробітники НАБУ. Вони посадили їх в машину і відвезли в невідомому напрямку. Від коментарів співробітники НАБУ відмовилися", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів всьому 10 підозрюваним у причетності до злочинної схеми розкрадання газу українського видобутку, які були затримані 15 червня.

15 червня детективами НАБУ і прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в рамках розслідування корупційної схеми із перепродажу газу, видобутого в рамках спільної діяльності з державним підприємством «Укргазвидобування», було проведено 37 обшуків у Львові, Дніпропетровську та Києві. В результаті було затримано 10 осіб, підозрюваних у причетності до газової схеми.

16 червня керівник САП Назар Холодницький зареєстрував у Верховній Раді погоджене з генеральним прокурором подання про дачу згоди на затримання та арешт народного депутата Олександра Онищенка як одного з організаторів розкрадання державного газу.

За попередніми даними, в результаті викритої газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн. З яких 1,6 млрд - це кошти, отримані в результаті перепродажу газу посередниками і виведені через фіктивні підприємства. 1,3 млрд грн - це несплачена сума ренти за користування надрами.