Політолог: Росія ще менше готова до вирішення проблеми Криму, ніж Україна

Спроба розіграти «кримську карту» є фарсом з боку Росії, адже остання ще менше готова до вирішення проблем Криму, ніж Україна, вважає президент Центру соціальних досліджень “Софія” Андрій ЄРМОЛАЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час круглого столу в режимі відеомосту з Москвою він сказав: “Зараз багато говорять про те, що на початку 90-х років фактор Чорноморського флоту відіграв важливу роль у виникненні незалежної Української держави. Але сьогодні російські і деякі українські політики та експерти спекулюють цією темою, адже зараз ЧФ Росії не може виступати умовою існування України”.

Визначаючи можливі шляхи вирішення наявного конфлікту навколо Чорноморського флоту, А.ЄРМОЛАЄВ назвав необхідність взаємного перегляду і перепідписання Великого договору між Україною і Росією про дружбу і співробітництво, зокрема, в його частині щодо умов базування і діяльності ЧФ РФ.

Говорячи про можливі наміри і дії Росії щодо контролю ситуації в Криму, експерт наголосив, що “спроба розіграти кримську карту є фарсом, адже Росія ще менше готова до розв’язання його проблем, ніж Україна”. “Принаймні, кримськотатарське населення толерантніше ставиться до українського проекту у зв’язку з цим”, – пояснив А.ЄРМОЛАЄВ.