Безсмертний каже, що гроші у Тимошенко є, але отримати їх неможливо

Заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявляє, що уряд не у повному обсязі надає регіонам субвенції.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Р.БЕЗСМЕРТНОГО за результатами селекторної наради з питань підготовки до зими, проведеної сьогодні.

За його словами, фінансування областей сьогодні розглядається не в економічному, а скоріше в політичному аспекті. Навіть по такому важливому питанню, як ліквідація наслідків повені, до якого прикута увага чи не всіх державних органів і громадян, фінансування було відкрито лише в понеділок, 18 серпня, тобто більш ніж через три тижні після того, як розпочалися відповідні роботи, сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Крім того, за його словами, існують області, які також постраждали від паводків, але у них вони не набували ознак стихійного лиха. Тим не менше, таким областям як Рівненська та Кіровоградська внаслідок підтоплень були завдані збитки. У випадку Рівненської області обсяг цих збитків склав, за оцінками області, щонайменше 36 млн. грн. Водночас на ліквідацію наслідків підтоплення для цієї області передбачили лише 20 млн. грн.

Не в кращому стані, зазначив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, знаходяться області, які оминула стихія. Ціла низка важливих субвенцій фінансуються недостатньо або майже не фінансуються. Серед них субвенція для інформатизації та комп`ютеризації шкіл (рівень фінансування - 60%), субвенція на оснащення фельдшерсько-акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої допомоги для сільських закладів охорони здоров`я (0%), на ремонт приміщень соціального захисту (0%), на придбання вагонів для комунального електротранспорту (0%), на погашення заборгованості з різниці в тарифах (14%), зауважив заступник глави Секретаріату Президента.

За його словами, причини цього нефінансування різні. Р.БЕЗСМЕРТНИЙ навів приклад щодо субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах, то порядок її фінансування визначається постановою Кабінету міністрів України №440 від 25 квітня 2008 року. Відповідно до цієї постанови області мають отримати кошти на погашення цієї заборгованості відповідно до окремого розрахунку. Відповідно до цього розрахунку, Вінницька область мала отримати у 2008 році 65 млн. грн., в той час як вона щомісяця отримує максимум 2 млн. грн. Відповідно, за рік вона отримає менше 40% необхідних коштів.

“Щодо інших субвенцій, джерелом фінансування яких є спеціальний фонд, то уряд за умов значного перевиконання загального фонду державного бюджету повинен був внести відповідні зміни до бюджету, які б дозволили відновити це фінансування. Натомість зберігається цей “обман спецфонду” - гроші ніби передбачені, а отримати їх неможливо”, - стверджує Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

При цьому він зауважив, що навіть у Бюджетному кодексі передбачено зобов`язання уряду щороку при поданні бюджету окремо обгрунтовувати необхідність наявності в ньому спецфонду.

Окрема проблема, за словами заступник глави Секретаріату Президента, фінансування заходів у регіонах за програмами, що передбачені для центральних органів виконавчої влади. “Типовий приклад - фінансування програми “Шкільний автобус”. Необхідні кошти профінансовані для Міністерства освіти та науки, але шкільних автобусів області так і не отримали”, - зауважив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він заявив про неприпустимість погіршення умов життя людей у регіонах через боротьбу за владу в такий спосіб.

За словами заступника глави Секретаріату, питання відновлення фінансування субвенцій знаходиться на контролі Президента, і з огляду на те, що до кінця року залишилось 4 місяці, уряд повинен вжити термінових дій для виправлення ситуації.