Яценюк: Очікую, що в десятирічній перспективі Україна не купуватиме газ ні в Росії, ні в Європи

Про це Яценюк заявив під час виступу в Атлантичній Раді в ході візиту до США.

Він зазначив, що реформа енергетичного сектору - одна з найбільш важливих реформ, розпочатих в Україні.

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Яценюк підкреслив, що була повністю змінена система державного управління в НАК «Нафтогаз України» та суттєво зменшений дефіцит «Нафтогазу»: «Ми усунули всіх посередників – вампірів, які сиділи в «Нафтогазі».

За результатом відкритих торгів Україна підписала низку прямих угод щодо постачання газу із компаніями, які базуються в ЄС.

Лідер «Народного фронту» також зазначив, що торік споживання газу було скорочено на 20%.

Яценюк нагадав, що в Україні були впроваджені ринкові тарифи ЖКГ. Паралельно з цим була запроваджена широка система субсидій для тих громадян, які потребують допомоги: «7 мільйонів українських домогосподарств отримали прямі субсидії від держави. Якщо вони платять більше 10% свого доходу за послуги ЖГК, держава покриває залишок».

«Це був шлях, як пережити минулу зиму», - додав він.

Яценюк нагадав, що минулого року підписав із міністром торгівлі США Пенні Прітцкер дорожню карту щодо співпраці України та ЄС, за якою Уряд України в чотири рази знизив роялті в газовому секторі, аби залучити інвесторів та збільшити власний видобуток газу.

Лідер «Народного фронту» також підкреслив, що Україна подала позов до Стокгольмського арбітражу проти російського «Газпрому» щодо відшкодування збитків, пов’язаних з несправедливими газовими контрактами: «Очікуємо, що до кінця року суд винесе остаточний вердикт».