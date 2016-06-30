Яценюк у Вашингтоні озвучив мету "Народного фронту"

Про це заявив лідер політичної партії «Народний фронт» в ході візиту до Вашингтона.

Відповідаючи на запитання в Atlantic Council, він наголосив, що одна з основних цілей «Народного фронту» – «захистити Батьківщину, розбудувати Національну гвардію, нові Збройні Сили й потужний військово-промисловий комплекс».

Ще одна ціль, наголосив він, – «зробити усе, щоби були продовжені санкції проти Росії і щоб Росія заплатила ціну за незаконну анексію Криму та вторгнення в Донецьк і Луганськ. Знімати санкції з Росії не можна”.

«Народний фронт» також має за мету проводити політику скорочення державних видатків і «ухвалювати усі закони для того, аби зробити Україну державою з верховенством права, а українську фінансову систему – процвітаючою і сильною».

Читайте такожЯценюк: У МВФ високо оцінили роботу, проведену Україною за два з половиною роки

Він також зазначив, що «Народний фронт» прагне «не повторювати сценарій, який відбувся колись із Ющенком і Тимошенко»: «Вони боролися одне з одним, вбивали одне одного політично, а в результаті Янукович став прем’єр-міністром, а потім президентом».

Відповідаючи на запитання щодо планів на наступні парламентські вибори, Арсеній Яценюк наголосив, що як лідер «Народного фронту» і колишній прем’єр-міністр ніколи не звертав увагу на рейтинги: «Я роблю те, у що вірю, що є і буде потрібно для країни. Зараз це дуже не популярно. Але можна бути популярним на короткий період часу, а потім люди про тебе забудуть. У нас багато таких політиків, які обіцяють усе всім».

«Наша мета – збудувати фундамент для сильної країни. Політична ціна за це дуже висока. Але історія нас розсудить. Український народ дуже розумний, він усе розуміє. Тож почекаємо і побачимо», - сказав Арсеній Яценюк.