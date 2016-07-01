Порошенко прокоментував продовження санкцій ЄС проти Росії
Президент України Петро Порошенко вважає, що продовження Європейським Союзом санкцій проти Росії є результатом дипломатичної роботи та інтенсивних переговорів.
Про це він написав у Twitter.
"Санкції ЄС проти РФ продовжено! Дипломатична робота й інтенсивні переговори з країнами-членами ЄC дали результат всупереч позиції скептиків", - заявив глава держави.
Також Порошенко вважає, що продовження Європейським Союзом санкцій має стати стимулом для Росії виконувати Мінські угоди і припинити окупацію Криму.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. "Це (продовження санкцій проти Росії – УНІАН) має стати стимулом для Росії виконувати Мінські домовленості і припинити окупацію Криму", - заявив Порошенко.
Санкції ЄС проти РФ продовжено! Дипломатична робота й інтенсивні переговори з країнами-членами ЄC дали результат всупереч позиції скептиків— Петро Порошенко (@poroshenko) 1 липня 2016 р.
Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз сьогодні, 1 липня, затвердив рішення ще на півроку продовжити економічні санкції проти Росії.
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21 червня Євросоюз на рівні постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) погодив рішення продовжити до 31 січня 2017 року економічні санкції «у світлі дій Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні».
Санкції ЄС передбачають обмеження співпраці з російськими банками, обмеження імпорту та експорту, торгівлі, зокрема нафтою, газом та озброєнням.
Рішення буде оприлюднено в суботу, 2 липня, в Офіційному журналі ЄС.