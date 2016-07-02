Генпрокурор обговорив справу бійця "Айдару" з Порошенком, президент переймається за Лихоліта

Про це він сказав під час спілкування з військовим у приміщенні Печерського райсуду Києва, передає 112 Україна.

"При обранні запобіжного заходу до будь-якого учасника АТО треба враховувати таке поняття, як гідність бійця. Це ключове питання. Тому що я не вірю, що такі, як ти, кудись втече", - сказав генпрокурор Лихоліту.

Читайте такожСавченко про справу "Баті": учасників АТО не можуть судити звичайні суди за дії під час війни

"Я в аеропорту зустрівся в залі очікувань з президентом. Я не можу використовувати це в суді як аргумент, але він також допитав, що я збираюся робити, яка наша позиція. І верховний головнокомандувач, як би це офіційно не звучало, також переймається за окремо взятого бійця. Я йому доповів, що при мірі запобіжного заходу треба враховувати гідність бійця, він відповів, що це правильна позиція", - зазначив генеральний прокурор.

Раніше Апеляційний суд Києва обрав особисту поруку народних депутатів України Єгора Соболєва, Андрія Лозового, Семена Семенченка, Ігоря Мосійчука та інших мірою запобіжного заходу колишньому начальнику штабу батальйону «Айдар» Валентину Лихоліту.