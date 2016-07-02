Апеляційний суд відпустив командира "Айдару" Лихоліта на поруки нардепів

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий суддя задовольнив апеляційну скаргу частково.

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Сторона захисту просила обрати особисте зобов'язання мірою запобіжного заходу.

"Застосувати щодо підозрюваного Лихоліта Валентина Станіславовича 9 березня 1966 року народження запобіжний захід у вигляді особистої поруки народних депутатів України", - сказав суддя.

На Лихоліта покладено низку особистих обов'язків, і зокрема утримуватися від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.