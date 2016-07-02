Апеляційний суд відпустив командира "Айдару" Лихоліта на поруки нардепів
21:58, 02 липня 2016Політика
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Апеляційний суд Києва обрав особисту поруку народних депутатів України Єгора Соболєва, Андрія Лозового, Семена Семенченка, Ігоря Мосійчука та інших мірою запобіжного заходу колишньому начальнику штабу батальйону «Айдар» Валентину Лихоліту.
Апеляційний суд обрав міру запобіжного заходу "айдарівцю" Лихоліту / facebook.com/IegorSoboliev
Як передає кореспондент УНІАН, головуючий суддя задовольнив апеляційну скаргу частково.
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Сторона захисту просила обрати особисте зобов'язання мірою запобіжного заходу.
"Застосувати щодо підозрюваного Лихоліта Валентина Станіславовича 9 березня 1966 року народження запобіжний захід у вигляді особистої поруки народних депутатів України", - сказав суддя.
На Лихоліта покладено низку особистих обов'язків, і зокрема утримуватися від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.
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