Порошенко ввів у дію таємне рішення РНБО про виконання державного оборонного замовлення на 2016 рік

Відповідний указ президента України №292 від 4 липня 2016 року оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2016 рік", введеного в дію Указом Президента України від 5 лютого 2016 року № 40" (додається, таємно)», - йдеться в документі.

Зазначається, що контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покладається на Секретаря РНБО

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада прийняла повернутий з поправками президента закон, що збільшує період формування урядом оборонного замовлення до трьох років з одного року.