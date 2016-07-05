"Перший бойовий іспит": Порошенко пов'язав звільнення Слов'янська з відродженням української армії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час урочистих заходів у Слов’янську з нагоди відзначення другої річниці визволення північних міст Донецької області від проросійських терористів.

Він, зокрема, привітав із другою річницею звільнення Слов’янська та Краматорська мешканців цих двох міст, ЗСУ та всю Україну. «Ті дні стали поворотними в долі Слов’янська, в його історії, в ті дні (звільнення від проросійських бойовиків Слов’янська – УНІАН ) Україна продемонструвала всьому світові, наскільки рішуче українці встали на захист свободи, демократії, незалежності, суверенітету та територіальної цілісності нашої держави», - заявив він.

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«Ті липневі дні (2014 року – УНІАН) ми можемо по праву вважати судьбоносними, поворотним моментом у відродженні Збройних сил України, адже саме тоді відроджувані ЗСУ здали свій перший бойовий іспит у цій по-справжньому вітчизняній війні», - додав президент.

«Насправді то був екзамен, який не кожна армія світу здатна скласти, і особливо важливо, що скласти так швидко відродившись, а по факту створивши з нуля нові Збройні Сили України», - зауважив глава держави.