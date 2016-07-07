В Раді "радикали" сіли на підлогу довкола трибуни (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму виступі після перерви у засіданні Ляшко заявив, що їхні з фракцією «Батьківщина» та представниками інших сил вимоги щодо тарифів та офшорів не були почуті.

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“Сьогодні прийшли представники влади, заблокували президію, заблокували парламентську трибуну, позбавляючи, таким чином, нас можливості продовжувати цей протест”, - сказав депутат.

Водночас, зауважив Ляшко, вони переходять в іншу форму протесту.

“Ми оголошуємо сидячий страйк”, - додав він.

Після цього депутати від фракції Радикальної партії сіли на підлогу довкола трибуни парламенту.