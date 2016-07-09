Прем'єр Італії запевнив у підтримці санкцій проти РФ до виконання нею Мінських угод - АП
Прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці запевнив, що його країна підтримуватиме санкції проти Росії до повного виконання Москвою Мінських угод.
Про це він сказав під час переговорів з президентом України Петром Порошенком, повідомляє прес-служба глави держави.
Зокрема, як йдеться в повідомленні, Ренці наголосив на відданості Італії у питанні збереження санкцій проти Росії, якщо Москва не виконає Мінських домовленостей.
У свою чергу Порошенко проінформував про погіршення безпекової ситуації на Донбасі.
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Також співрозмовники скоординували позиції перед сьогоднішньою зустріччю «Велика п'ятірка + Україна» за участю лідерів США Барака Обами, федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, прем’єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона та прем’єра Італії Ренці.
Лідери також погодилися, що сьогодні дуже важливо зберегти єдність у підтримці України.
Крім того, за даними прес-служби, Ренці подякував Порошенку за віднайдені українськими правоохоронцями мистецькі шедеври, викрадені з музею у Вероні.