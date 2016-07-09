Прем'єр Італії запевнив у підтримці санкцій проти РФ до виконання нею Мінських угод - АП

Про це він сказав під час переговорів з президентом України Петром Порошенком, повідомляє прес-служба глави держави.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, Ренці наголосив на відданості Італії у питанні збереження санкцій проти Росії, якщо Москва не виконає Мінських домовленостей.

У свою чергу Порошенко проінформував про погіршення безпекової ситуації на Донбасі.

Читайте такожУряд Кіпру запевнив у підтримці збереження санкцій проти Росії

Також співрозмовники скоординували позиції перед сьогоднішньою зустріччю «Велика п'ятірка + Україна» за участю лідерів США Барака Обами, федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, прем’єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона та прем’єра Італії Ренці.

Лідери також погодилися, що сьогодні дуже важливо зберегти єдність у підтримці України.

Крім того, за даними прес-служби, Ренці подякував Порошенку за віднайдені українськими правоохоронцями мистецькі шедеври, викрадені з музею у Вероні.