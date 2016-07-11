В АП розповіли про подарунок для прем'єра Канади (фото)
16:25, 11 липня 2016Політика
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В Адміністрації президента підготували подарунок для прем'єра Канади Джастіна Трюдо, який приїхав до Києва з візитом.
У Порошенка підготували подарунок для Трюдо у стилі українського авангарду / facebook.com/boris.lozhkin.7
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава АП Борис Ложкін.
Цей подарунок - прапор Канади, виконаний у концепції українського авангарду.
facebook.com/boris.lozhkin.7
"У ньому поєднанi стиль Малевича та авторська техніка об'ємних фігур. Спереду це ніби традиційний канадський прапор, але при погляді збоку починає проступати об’єм геометричних фігур, грані яких – жовто-блакитнi", - написав Ложкін.
Як повідомляв УНІАН, 11 липня у Києві розпочалася зустріч президента України Петра Порошенка та прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
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