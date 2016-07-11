ЄС до кінця року готовий надати фіндопомогу на підтримку реформи держслужби в Україні - Ган

Про це сказав комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Ган сьогодні під час зустрічі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом,повідомляє департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну.

Зокрема, за словами єврокомісара, ЄС до кінця року готовий надати фінансову допомогу на підтримку реформи публічної адміністрації, загальний розмір якої на три роки складає 90 мільйонів євро, та запевнив у підтримці України у проведенні реформ.

У свою чергу Гройсман зазначив, що з 1 травня розпочато реформу держслужби. У цьому контексті ухвалено стратегію, в секретаріаті Кабміну буде сформовано спеціальний департамент, який займатиметься впровадженням цієї реформи. Також буде створена група підтримки реформ при прем'єр-міністрі, додав він.

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Голова уряду повідомив, що минулого тижня відбувся конкурс в Комісію з питань вищого корпусу державної служби.

Обрано її склад з представників громадськості - 11 з 12 членів, а ще один член комісії буде призначений парламентом. У середу це питання буде затверджено на засіданні уряду і розпочнуться публічні конкурси до центральних органів виконавчої влади, зауважив прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня єврокомісар заявляв, що Єврокомісія готова виділити 90 мільйонів євро на реформу держслужби, але очікує від уряду і Верховної Ради впровадження відповідного закону.

1 травня в Україні набув чинності новий закон "Про державну службу", що дає старт реформі системи державного управління.