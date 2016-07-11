"Нормандський формат" та "Велика п'ятірка" працюють паралельно для тиску на Росію - Клімкін
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що учасники "нормандського формату" та "Великої п'ятірки" працюють паралельно для тиску на Росію, щоб змусити її виконувати Мінські угоди.
Про це Клімкін сказав сьогодні журналістам у Києві, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.
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"У нас є "нормандський формат". Він діє, він нікуди не зник. Ми працюємо у цьому форматі, але фактично те, що була зустріч "Великої п'ятірки" з Україною, і фактично відбуваються майже паралельно скоординовані кроки і в "нормандському форматі", і відповідні кроки з американською стороною, означає, що фактично працює і формат "Великої п'ятірки" з Україною", - наголосив Клімкін.
"І справа не у форматі, справа в тому, щоб здійснити на сьогодні максимальний тиск на Росію у різних форматах. Саме, я підкреслюю - у різних форматах для того, щоб ми досягли успіху", - заявив Клімкін.
Як повідомляв УНІАН, в зустрічі у форматі "Велика п’ятірка плюс Україна", яка відбулась 9 липня в рамках саміту НАТО у Варшаві, взяли участь президент України Порошенко, президент США Барак Обама, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон та прем’єр-міністр Італії Маттео Ренці.