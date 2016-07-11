"Нормандський формат" та "Велика п'ятірка" працюють паралельно для тиску на Росію - Клімкін

Про це Клімкін сказав сьогодні журналістам у Києві, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

Читайте такожОбама виключає повернення до звичних відносин з РФ до повного виконання нею Мінських угод

"У нас є "нормандський формат". Він діє, він нікуди не зник. Ми працюємо у цьому форматі, але фактично те, що була зустріч "Великої п'ятірки" з Україною, і фактично відбуваються майже паралельно скоординовані кроки і в "нормандському форматі", і відповідні кроки з американською стороною, означає, що фактично працює і формат "Великої п'ятірки" з Україною", - наголосив Клімкін.

"І справа не у форматі, справа в тому, щоб здійснити на сьогодні максимальний тиск на Росію у різних форматах. Саме, я підкреслюю - у різних форматах для того, щоб ми досягли успіху", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, в зустрічі у форматі "Велика п’ятірка плюс Україна", яка відбулась 9 липня в рамках саміту НАТО у Варшаві, взяли участь президент України Порошенко, президент США Барак Обама, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон та прем’єр-міністр Італії Маттео Ренці.