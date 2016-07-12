Члени фракцій Радикальної партії і "Батьківщини" оточили трибуну Ради

Як передає кореспондент УНІАН, депутати від фракції Радикальної партії продовжують свій "сидячий протест" - вони сидять на підлозі біля трибуни.

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Депутати від фракції "Батьківщина" стоять біля трибуни. Також біля трибуни стоять деякі позафракційні депутати, які раніше долучалися до блокування Радикальною партією та "Батьківщиною" трибуни та президії.

Всіх спікерів вони пропускають для виступу з трибуни.

Водночас у президії парламенту знаходиться кілька депутатів - учасників АТО, які раніше деблокували президію, аби не допустити її заблокування Радикальною партією і “Батьківщиною”.