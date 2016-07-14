"Фундаментальні розбіжності з РФ": Україна і союзники обговорили підсумки засідання Ради НАТО-Росія

Про це йдеться в повідомленні представництва України в НАТО, поширеному в Брюсселі.

«Божок та Вершбоу обговорили актуальні питання порядку денного взаємодії України з НАТО, підсумки Варшавського саміту Альянсу та результати дискусії з українського питання під час останнього засідання Ради НАТО- Росія. Вершбоу зазначив, що за результатами останнього засідання Ради НАТО - Росія в сторін залишаються фундаментальні розбіжності з українського питання», - зазначається в повідомленні.

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У представництві наголосили, що союзники підтвердили свою «послідовну і рішучу підтримку України у важкі часи боротьби з російською агресією та в ширшому контексті на шляху зміцнення обороноздатності і проведення реформ відповідно до євроатлантичних стандартів».

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україна була першим питанням порядку денного засідання Ради НАТО-Росія, яке відбулось 13 липня у Брюсселі на рівні послів.