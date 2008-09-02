Луценко хоче допомоги ВР: міліція вже закрутила всі можливі гайки
Під сукно поклали 50 законів
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО закликає парламентаріїв невідкладно розглянути законопроекти, що стосуються правоохоронних органів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Одесі.
«Вчора мною підписано листа до голови ВР з проханням зустрітися, зокрема з головами профільних комітетів, у МВС… Я хотів би почути від пана ЯЦЕНЮКА, що їм треба для того, щоб міліція працювала ефективно», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
При цьому він висловив велику стурбованість тим, що майже 50 законопроектів, спрямованих на підвищення ефективності роботи міліції, не розглянуто Верховною Радою і, відповідно, жоден з них не затверджено.
Ю.ЛУЦЕНКО пояснив, що майже третина із запропонованих законопроектів уже пройшла розгляд і узгодження в профільних комітетах, «але не виноситься на розгляд Верховної Ради».
За словами міністра, на сьогодні «…міліція вичерпала «принцип закручування гайок». Далі працювати без зміни законодавства неможливо».
Він наголосив: «Реально ми сьогодні маємо пострадянську міліцію, але без змін до законодавства з усіма її позитивними моментами працювати нелогічно». Тому Ю.ЛУЦЕНКО висловив сподівання, що парламент приділить час для розгляду необхідних для міліції законопроектів. «Хотілося, щоб ВР хоча б два дні виділила на опрацювання всіх питань (що стосуються законодавчого забезпечення міліції – УНІАН), які перебувають у неї на розгляді», - сказав він.
Також Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що сьогодні особливо потрібне внесення змін до антикорупційного законодавства, оскільки інакше «гора боротьби з корупцією народжує мишу».