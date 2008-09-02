Нардепи повернулися під купол на Грушевського (фоторепортаж)

У Верховній Раді сьогодні по-літньому спекотно. У будівлі під куполом поновилися парламентські баталії. Слуги народу, засмаглі і відпочилі, з блиском в очах відразу ж активно узялися до справи. Нардепи проявили при цьому шалений ентузіазм, зокрема мало не повним складом (382 народних депутата із 445 зареєстрованих у сесійній залі) проголосували за те, щоб працювати до останнього... ні, не подиху - питання. А їх у порядку денному більш ніж досить: тут і багатостраждальна позиція щодо Грузії, і обрання віце-спікерів і законопроект про підвищення престижності шахтарської праці і навіть питання прискорення імпічменту Президента (попри усі протести нунсівців) - про всяк смак...

І поки у сесійній залі тривають відкриті суперечки і підкилимні ігри, нам залишається лише спостерігати за черговим "шоу під куполом ВР".

Фото Олександра Клименка і Сергія Светлицького УНІАН