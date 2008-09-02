Нардепи повернулися під купол на Грушевського (фоторепортаж)
Поновилися парламентські баталії
У Верховній Раді сьогодні по-літньому спекотно. У будівлі під куполом поновилися парламентські баталії. Слуги народу, засмаглі і відпочилі, з блиском в очах відразу ж активно узялися до справи. Нардепи проявили при цьому шалений ентузіазм, зокрема мало не повним складом (382 народних депутата із 445 зареєстрованих у сесійній залі) проголосували за те, щоб працювати до останнього... ні, не подиху - питання. А їх у порядку денному більш ніж досить: тут і багатостраждальна позиція щодо Грузії, і обрання віце-спікерів і законопроект про підвищення престижності шахтарської праці і навіть питання прискорення імпічменту Президента (попри усі протести нунсівців) - про всяк смак...
І поки у сесійній залі тривають відкриті суперечки і підкилимні ігри, нам залишається лише спостерігати за черговим "шоу під куполом ВР".
|Скучили?
|На початку засідання депутати вшанували хвилиною мовчання пам`ять свого колеги Михайла Сироти (Блок Литвина)
|Потім співали гімн
|Налаштовуємося на працю?
| Ольга Герасим`юк у доброму гуморі
|Яценюк налаштовує депутатів на конструктив, хоча й зізнається: навколо - зради, змови, «візантійщина»...
|А от ми зараз і побачимо хто, з ким і за що...
|Віктор Федорович узгоджує позицію?
|Поки суть та діло, можна і пофотографуватися...
|Ні, ти послухай, мені про коаліцію таке розказали...
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Фото Олександра Клименка і Сергія Светлицького УНІАН
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