У Чернігові журналіст перевірив реакцію поліції на спробу підкупу виборців

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомила речник міського відділу поліції Наталія Човпило.

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За її словами, до поліції надійшло повідомлення від інспектора, яка чергує на дільниці, що поблизу стоїть чоловік і тримає табличку "Куплю голос". На місце події прибув поліцейський патруль. Виявилося, що представник київського видання тримав табличку "Куплю дорого", у такий спосіб він хотів перевірити швидкість дій поліції під час спроби підкупу виборців. Із журналістом проведено профілактичну бесіду.

У цілому, за словами Човпило, поліція поки не зафіксувала грубих порушень законодавства, що могли б суттєво вплинути на результати волевиявлення виборців.