Довибори до Верховної Ради: ЦВК опрацювала понад 40% протоколів
Центральна виборча комісія опрацювала 41,33% протоколів станом на 08.32 на проміжних виборах до Верховної Ради в семи округах.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті ЦВК.
В окрузі №23 Волинської області лідирує Ірина Констанкевич - вона набрала 52% голосів після опрацювання 55,76% протоколів.
В окрузі №27 Дніпропетровської області лідирує волонтер, радник глави Міноборони, самовисуванець Тетяна Ричкова. У неї після опрацювання 94,18% протоколів 44,91% голосів.
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В Івано-Франківській області в окрузі №85 опрацьовано 43,97% протоколів. Там представник "УКРОПу" Віктор Шевченко набирає 21,15% голосів.
В окрузі №114 Луганської області лідирує Сергій Шахов від "Нашого краю": у нього 47,38% голосів після опрацювання 6,76%.
У Полтавській області в окрузі № 151 опрацювали 27,31% протоколів. Поки що там у лідерах самовисуванець Микола Бондар, у нього 20,93% голосів виборців.
В окрузі №183 Херсонської області опрацьовано 37,38% протоколів. Там лідирує кандидат від "Батьківщини" Юрій Одарченко, який набрав 26,25% голосів.
У Чернігівській області в окрузі №206 опрацьовано 37,35% протоколів. Там самовисуванець Максим Микитась набирає 37,08% голосів виборців.