Довибори до Верховної Ради: ЦВК опрацювала понад 40% протоколів

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті ЦВК.

В окрузі №23 Волинської області лідирує Ірина Констанкевич - вона набрала 52% голосів після опрацювання 55,76% протоколів.

В окрузі №27 Дніпропетровської області лідирує волонтер, радник глави Міноборони, самовисуванець Тетяна Ричкова. У неї після опрацювання 94,18% протоколів 44,91% голосів.

Читайте такожПарубій: Рада призначить нових членів ЦВК у вересні

В Івано-Франківській області в окрузі №85 опрацьовано 43,97% протоколів. Там представник "УКРОПу" Віктор Шевченко набирає 21,15% голосів.

В окрузі №114 Луганської області лідирує Сергій Шахов від "Нашого краю": у нього 47,38% голосів після опрацювання 6,76%.

У Полтавській області в окрузі № 151 опрацювали 27,31% протоколів. Поки що там у лідерах самовисуванець Микола Бондар, у нього 20,93% голосів виборців.

В окрузі №183 Херсонської області опрацьовано 37,38% протоколів. Там лідирує кандидат від "Батьківщини" Юрій Одарченко, який набрав 26,25% голосів.

У Чернігівській області в окрузі №206 опрацьовано 37,35% протоколів. Там самовисуванець Максим Микитась набирає 37,08% голосів виборців.