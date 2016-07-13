Доповідь по безвізовому режиму з Україною буде представлена в Європарламенті 5 вересня

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомила доповідач Європарламенту з питання лібералізації візового режиму з Україною Марія Габріель.

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«Я планувала представити свою доповідь до літа, але, на жаль, у зв'язку з результатами референдуму у Великобританії деякі засідання комітету були скасовані, а порядок денний – відкладений. Саме тому моя доповідь буде представлена 5 вересня», - пояснила вона.

За словами Габріель, її доповідь буде «доступна» протягом літа. «Я отримала багато інформації від Європейської комісії та української влади, і хочу подякувати українській стороні за відмінну співпрацю. Сигнали щодо досягнутого прогресу є позитивними. Моя доповідь підтримає пропозицію Комісії та пояснить оцінку всієї отриманої інформації з тим, щоб зробити висновок, що Європарламент дійсно повинен підтримати лібералізацію візового режиму з Україною», - деталізувала євродепутат зміст своєї доповіді.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія поінформувала, що запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візовий режим для громадян України.

Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року, в якій, зокрема, підтверджено, що Україна виконала всі критерії за Планом дій щодо візової лібералізації.

11 липня комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган висловив сподівання що питання про безвізовий режим з Україною може бути вирішено найпізніше в жовтні. "Впевнений, що ми можемо прийняти остаточне рішення на початку осені", - наголосив Ган.