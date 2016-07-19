Порошенко та депутати Європарламенту виступають за активізацію зусиль з протидії російській пропаганді

Як зазначають у прес-службі, у ході зустрічі було особливо наголошено на необхідності активізації спільних зусиль щодо протидії російській пропаганді як в Україні, так і в Європейському Союзі.

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«Зараз моя країна переживає одні з найскладніших часів у своїй історії, але ми віримо, що разом зможемо зупинити агресора та звільнити українські території, провести реформи та імплементувати Угоду про асоціацію», - цитує Порошенка його прес-служба.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко під час зустрічі з делегацією Альянсу лібералів та демократів за Європу (ALDE) на чолі з Гансом Ван Бааленом та Пєтрасом Ауштрявічусом наголосив на необхідності координації дій для деокупації Криму.