Тимошенко хоче ввести в Україні "парламентську форму правління"

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що до наступних президентських виборів в Україні будуть прийняті зміни до Конституції.

Про це вона заявила, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи планує вона висувати свою кандидатуру в кандидати в Президенти на президентських виборах у 2010 році.

«Я думаю, що до президентських виборів обов`язково відбудуться зміни в Конституцію, які дадуть країні сильну парламентську форму правління. І я вірю в те, що тільки така демократія може зародити в Україні стабільність, прогнозованість, єдність і найголовніше - абсолютну відсутність кризи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас у телезверненні у зв`язку з політичною ситуацією в Україні прем`єр повідомила, що найближчим часом має намір запропонувати «абсолютно продумані й необхідні для України конституційні зміни».

«Я вірю в те, що нові зміни до Конституції консолідують парламент, усі здорові сили. Я думаю, що політикум замучив Україну достроковими виборами. Потрібно працювати, а не кожного разу кидати країну в кризу», - заявила прем`єр.