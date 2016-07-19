Марчук: Росія "аж до тупотіння ногами" проти підгрупи з відновлення доступу України до кордону на Донбасі

Про це Марчук сказав журналістам, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

"Це ми ініціювали. Це дуже важливий момент. Ми декілька разів це запускали. Російська сторона аж до тупотіння ногами не погоджується", - сказав Марчук, коментуючи ініціативу української сторони щодо створення в рамках ТКГ п'ятої робочої підгрупи - з відновлення контролю над українсько-російським кордоном.

Разом з тим він повідомив, у чому полягає необхідність створення цієї підгрупи. Марчук нагадав, що мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, погоджений усіма 57 країнами-членами ОБСЄ, в тому числі Росією, передбачає надання доступу спостерігачам на всю територію України включно з усією ділянкою державного кордону.

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"Але де-факто ця банда не пускає СММ ОБСЄ навіть не просто на кордон, а в прикордонну зону. А ми наполягаємо на тому, що треба це розв'язувати. Як ми можемо йти на якесь позитивне вирішення проблем, коли ми не контролюємо кордон", - заявив Марчук.

У зв'язку з цим керівник робочої підгрупи з питань безпеки додав, що українська військова розвідка щодня фіксує факти направлення на тимчасово окуповані території Донбасу "важкої техніки, персоналу, амуніції, різних ресурсів".

За словами Марчука, розв'язати ситуацію неможливо, оскільки навіть представники моніторингової місії ОБСЄ не можуть безперешкодно здійснювати спостереження.

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"Ми кажемо: добре, не ми. Хай СММ ОБСЄ виставить пости вздовж прикордонної лінії", - зауважив Марчук, відзначивши, що Росія здійснює спротив цим пропозиціям.

"Логіки, звичайно, вони цієї не визнають, що без контролю кордону... Добре, на першому етапі не Україна, а щоб СММ ОБСЄ контролювала. Проти цього заперечувати складно, тому що мандат передбачає доступ", - сказав Марчук.