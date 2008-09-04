УНІАН і НСЖУ презентували у Львові спільний проект

Сьогодні у Львові Національна спілка журналістів України та інформаційне агентство УНІАН презентували спільний проект: відкриття на базі обласних організацій НСЖУ залів для проведення прес-конференцій і їх трансляції в онлайн-режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні круглого столу у львівській обласній організації НСЖУ, у рамках якого було презентовано новий проект, були присутні керівники регіональних мас-медіа, провідні журналісти Львівщини, науковці, викладачі факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка та журналісти.

Презентуючи спільний проект, генеральний директор УНІАН Олег НАЛИВАЙКО акцентував на тому, що проект не є політичним, а виключно комерційним і має на меті надавати високоякісні послуги та покращити фінансовий стан НСЖУ, обласних організацій спілки за партнерства УНІАН.

«Проект, насамперед, вирізняється мультимедійністю. За допомогою якісного сервісу УНІАН, який уже 15 років на медіа-ринку України, буде проводитися пряма трансляція прес-конференцій по інтернет-каналах УНІАН, розміщення інформації на стрічці новин УНІАН, пряма телевізійна трансляція на УНІАН-ТБ та радіо УНІАН-FM», - відзначив О.НАЛИВАЙКО.

Також гендиректор УНІАН наголосив, що попри комерційність проекту, керівники обласних організацій НСЖУ мають право вето на проведення прес-конференцій з вираженою метою "чорного піару".

«УНІАН, який уже 15 років надає свій зал на Хрещатику для проведення прес-конференцій, надає слово усім бажаючим, але "чорний піар" ми не підтримуємо, і він не знайде місця і в нашому спільному проекті з НСЖУ», - заявив О.НАЛИВАЙКО.

У свою чергу, голова НСЖУ Ігор ЛУБЧЕНКО відзначив високий рівень співпраці з УНІАН, наголосивши, насамперед, що досвід і можливості УНІАН на медіа-ринку дозволять втілити у життя новий проект, який, окрім надання нової високої якості послуг на медіа-ринку, також буде спрямований на фінансовий розвиток НСЖУ та її обласних організацій.

«Львів – місто, де було презентовано спільний проект, обрано не випадково, і не лише тому, що тут один з найкращих на сьогодні конференц-залів та забезпечене технічне оснащення. Львів був першим містом, де з’явилася незалежна преса, а з колишніх партійних видань сформувались популярні тепер на медіа-ринку незалежні газети», - сказав І.ЛУБЧЕНКО.

Наступним містом, де на базі обласної організації НСЖУ буде презентовано проект, стане Дніпропетровськ.