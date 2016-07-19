На переговорах у Мінську зберігається високий ступінь недовіри між сторонами - Марчук

Про це Марчук сказав журналістам, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

"Викликів і небезпек досить багато, тому що високий ступінь недовіри, і він має підстави. Ви знаєте, ми навіть на Великдень домовилися припинити (вогонь), й о четвертій ранку вони розпочали стрілянину", - сказав Марчук.

Також він висловив сподівання, що найближчим часом на переговорах Тристоронньої контактної групи вдасться домовитися про розведення сил на Донбасі. За його словами, визначено сім місць вздовж лінії розмежування, з яких можна розпочати відведення живої сили і техніки. При цьому, як зазначив Марчук, швидкими темпами розвести сили на Донбасі дуже складно.

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"Сподівання є, але відверто кажучи, навіть якщо вдасться одну чи дві ділянки узгодити (де здійснюватиметься відведення сил на Донбасі - УНІАН), то по інших до кінця року вистачить (роботи)", - підкреслив Марчук.

Крім того, за його словами, не завжди зрозуміло, як здійснювати розмінування територій, навіть коли Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ радить сторонам здійснювати розмінування, тому що цивільне населення має перебувати у безпеці.

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"Командир роти підходить, приймається рішення (про розмінування)... і каже: у мене там небезпечний напрямок. І хто мені гарантує, що я відійду, і не буде танкової атаки? Ніхто. Тобто тут мають бути такі мікроскопічні кроки, які викличуть ну хоча б якусь довіру", - додав Марчук.