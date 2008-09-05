Марков думає, що його не пустили до України через запитання до Ющенка
Депутат Держдуми їхав на конференцію
Депутат Держдуми РФ, директор Інституту політичних досліджень Сергій Марков не знає, чому йому вчора відмовили у в`їзді до України.
"Я не знаю, чому мене не пустили до України, в Москві мене вважають українофілом. Все, що я говорю про Україну, і в Україні зустрічається добре", - сказав російський політик в ексклюзивному інтерв`ю УНІАН.
На запитання, що саме останнім часом говорив Марков про Україну і президента Ющенка, депутат Держдуми відповів: «Я даю десяток інтерв`ю мало не щодня, з них три - про Україну. Ну сказав я, що у Ющенка рейтинг п`ять відсотків. Так це і так всі знають. Сказав, що Ющенко хоче стати президентом другий раз, у тому числі і за рахунок розпуску парламенту, і провокації поганих відносин з Росією. Це і так всі знають. Це що - різкий вислів?»
Сергій Марков припустив, що оскільки він їхав до Києва на історичну конференцію і планував поставити запитання українському Президентові, то швидше за все Ющенко не хотів його почути. "Я хотів запитати, що якби Віктор Ющенко опинився в окупованій Україні, будучи, скажімо, двадцатип`ятирічним хлопцем, що б він зробив: пішов би до партизанів, або приєднався до загонів Шухевича?»
Також Сергій Марков розповів, що офіцер-прикордонник, якому було явно незручно за свій вчинок, дав папір без печатки, без підпису, і сказав: «Мені начальство наказало вас не пускати. Це рішення компетентних органів». При цьому, зазначив Марков, ніхто з компетентних органів не з`явився.