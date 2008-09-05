Марков думає, що його не пустили до України через запитання до Ющенка

Депутат Держдуми РФ, директор Інституту політичних досліджень Сергій Марков не знає, чому йому вчора відмовили у в`їзді до України.

"Я не знаю, чому мене не пустили до України, в Москві мене вважають українофілом. Все, що я говорю про Україну, і в Україні зустрічається добре", - сказав російський політик в ексклюзивному інтерв`ю УНІАН.

На запитання, що саме останнім часом говорив Марков про Україну і президента Ющенка, депутат Держдуми відповів: «Я даю десяток інтерв`ю мало не щодня, з них три - про Україну. Ну сказав я, що у Ющенка рейтинг п`ять відсотків. Так це і так всі знають. Сказав, що Ющенко хоче стати президентом другий раз, у тому числі і за рахунок розпуску парламенту, і провокації поганих відносин з Росією. Це і так всі знають. Це що - різкий вислів?»

Сергій Марков припустив, що оскільки він їхав до Києва на історичну конференцію і планував поставити запитання українському Президентові, то швидше за все Ющенко не хотів його почути. "Я хотів запитати, що якби Віктор Ющенко опинився в окупованій Україні, будучи, скажімо, двадцатип`ятирічним хлопцем, що б він зробив: пішов би до партизанів, або приєднався до загонів Шухевича?»

Також Сергій Марков розповів, що офіцер-прикордонник, якому було явно незручно за свій вчинок, дав папір без печатки, без підпису, і сказав: «Мені начальство наказало вас не пускати. Це рішення компетентних органів». При цьому, зазначив Марков, ніхто з компетентних органів не з`явився.