До Ющенка з Чейні приєднаються Єхануров з Огризком та заступник Балоги

У Києві розпочалась зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з віце-президентом США Річардом ЧЕЙНІ.

Як передає кореспондент УНІАН, після церемонії зустрічі на ганку Будинку Городецького відбувається зустріч Президента України з віце-президентом США у форматі «віч-на-віч».

На початку зустрічі глава держави привітав віце-президента США в Україні. «Ми надзвичайно високо цінуємо наші стратегічні двосторонні відносини», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також відзначив зусилля США із розвитку двостороннього співробітництва з Україною, наголосивши, зокрема, на важливості нашої енергетичної та економічної співпраці.

Президент, крім того, подякував за увагу з боку США до ситуації в регіоні. «У нас по більшості позицій, у тому числі по Грузії, є порозуміння зі Сполученими Штатами і Європейським Союзом», - сказав В.ЮЩЕНКО, висловивши впевненість, що ситуація в Грузії буде врегульована мирним шляхом.

Зі свого боку Р.ЧЕЙНІ підтвердив важливість для США двосторонніх відносин з Україною і подякував українській стороні за можливість обговорити питання, які є важливими для обох держав.

Після зустрічі у форматі «віч-на-віч» відбудеться зустріч В.ЮЩЕНКА і Р.ЧЕЙНІ у розширеному складі, в якій з української сторони візьмуть участь міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, заступник глави Секретаріату Андрій ГОНЧАРУК.

Під час зустрічей заплановано обмін думками щодо ситуації навколо російсько-грузинського конфлікту та питань зміцнення безпеки на євроатлантичному просторі.

Сторони також мають намір обговорити низку питань співробітництва України з США, зокрема, економічного. Окремо будуть розглянуті шляхи взаємодії у сфері енергетики та енергетичної безпеки.

За підсумками проведених переговорів В.ЮЩЕНКО та Р.ЧЕЙНІ зроблять короткі заяви для преси.