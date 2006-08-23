Луценко взяв участь у панахиді за полковником Єрохіним

Сьогодні в Макіївці Донецької області міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО взяв участь в панахиді за полковником міліції Романом Єрохіним, якого було вбито під Києвом кілька днів тому.

Як передає кореспондент УНІАН, у ДК шахти ім. Бажанова в Макіївці пройшла траурна церемонія прощання з Р.Єрохіним. Тіло покійного було виставлено для прощання в закритій труні, біля якої виставлена почесна варта.

Попрощатися з товаришем прийшли сотні співробітників міліції і жителів міста. На дорозі, що веде до палацу культури, через кожні 20 метрів в траурному караулі стояли співробітники міліції.

Як повідомлялося, 11 серпня Ю.ЛУЦЕНКО заявив про викрадення Р.Єрохіна і висловив думку, що в цій справі замішані представники Верховної Ради.

За словами міністра, Р.Єрохін працював в УБОП Донецької області і займався виявленням центрів конвертацій.

Р.Єрохін був переведений до Києва в лютому 2006 року після того, як над ним нависла загроза у зв`язку з розслідуванням ряду справ про великі центри конвертації.

20 серпня в одному з районів Київської області було знайдено тіло Р.Єрохіна. На тілі убитого, руки якого були закуті наручниками, виявлено вісім вогнепальних поранень.

За даними генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, затримано чотирьох осіб, причетних до викрадання і вбивства Р.Єрохіна.

За словами голови МВС, це змішана банда з двох працівників податкової міліції, відставних працівників МВС і кримінальних елементів.

Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що замовником викрадення і вбивства Р.Єрохіна є «серйозний бізнесмен з Донецької області», який займає крісло народного депутата.