Оніщук пояснив "фантазерам", що відставка Ющенку не світить

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК заявляє про відсутність законних підстав для дострокових президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у Києві.

«Як міністр юстиції, хочу пояснити, що в питанні проведення дострокових президентських виборів ми маємо користуватися ст. 108 Конституції України», - сказав він, пояснивши, що ця стаття передбачає проведення дострокових президентських виборів у разі - а) відставки Президента; б) неможливості виконувати повноваження за станом здоров’я; в) через імпічмент і г) у зв’язку зі смертю.

«Лише ці підстави мають тягнути підстави для проведення дострокових виборів», - зазначив міністр. «Усе інше – це політичні фантазії і політичні інсинуації», – додав М.ОНІЩУК.

Водночас глава Мін’юсту висловив переконання, що український політикум зможе подолати протиріччя і негаразди, які виникли останніми днями: «До цього часу Україна долала значно більші проблеми – і в рамках конституційного поля», – сказав він.