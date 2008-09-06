Янукович: Партія регіонів домовляється не лише з БЮТ

Партія регіонів домовляється не лише з Блоком Юлії Тимошенко щодо внесення змін до Конституції України. Про це сказав лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв’ю “5 каналу”.

За його словами, сьогодні ведуться переговори з даного питання. “Ми не ставимо за мету домовитися тільки з БЮТ”, - зазначив він.

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що фракція ПР шукає “в парламенті однодумців, які б разом з нами пройшли цей шлях”. За його словами, “чим більше об’єднаємо навколо майбутньої Конституції депутатів у парламенті, тим більше ми об’єднаємо народ”.

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, зміни до Конституції необхідні, оскільки система влади “повинна бути більш ефективною”.

Він нагадав, що ПР виступає за затвердження в Конституції нейтрального статусу України. В той же час він додав, що для цього необхідно провести референдум. “Це необхідно зробити негайно”, - вважає В.ЯНУКОВИЧ.

Він також наголосив на тому, що Партія регіонів виступає за парламентсько-президентську республіку і за збереження президентської посади. За словами В.ЯНУКОВИЧА, необхідно чітко розмежувати повноваження Президента і виконавчої влади.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, функції глави держави мають бути виписані “більш чітко, і він повинен бути достатньо сильний”. “Глава держави повинен мати всі важелі впливу на збереження конституційного ладу”, - вважає лідер ПР. Лідер Партії регіонів також вважає за необхідне зберегти за Президентом такі важелі впливу як можливість розпуску парламенту в разі його недієздатності.

При цьому виконавча влада повинна бути дієздатною. “Жодному уряду не давали нормально працювати”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ і зазначив, що може говорити це, виходячи з власного досвіду.