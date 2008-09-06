В Україні знизилися ціни на бензин

З 8 серпня по 5 вересня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти знизилися на 5,0-6,2% (в середньому на 5,6%), або на 30-40 коп. за літр. Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, м. Київ).

Так, за даними моніторингу компанії UPECO, з 8 серпня по 5 вересня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

Бензин А-76 - знизилися на 5,0% - з 6,01 грн./літр до 5,71 грн./літр

Бензин А-92 - знизилися на 6,2% - з 6,41 грн./літр до 6,01 грн./літр

Бензин А-95 - знизилися на 6,0% - з 6,62 грн./літр до 6,22 грн./літр

Дизельне пальне - знизилися на 5,2% - з 7,07 грн./літр до 6,70 грн./літр.

Довідка УНІАН. Місткість ринку нафтопродуктів України становить 3 млрд. дол. у роздрібних цінах на рік. За рік Україна споживає близько 16 млн. тонн нафтопродуктів, з них по 5 млн. тонн бензину і дизпального і 6 млн. тонн мазуту.