Ющенко і Чейні приділили багато уваги НАТО, ЄС і Грузії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на актуальності роботи по приєднанню України до Плану дій щодо членства в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виголошення спільної заяви для ЗМІ з віце-президентом США Діком ЧЕЙНІ.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що приєднання до ПДЧ відповідає як національним інтересам, так і законодавству, а також ситуації в нашому регіоні.

«Це дорога з двостороннім рухом», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО також зауважив, що в ході зустрічі з Д.ЧЕЙНІ йшла мова про євроінтеграційні прагнення України. Він висловив сподівання, що на саміті Україна-ЄС у Франції 9 вересня Україна отримає позитивний сигнал.

Також, за словами глави держави, велика увага в ході зустрічі з віце-президентом США була приділена питанням грузино-російського конфлікту. За словами В.ЮЩЕНКА, від імені країни він підтвердив відданість принципам Гельсінського акту щодо непорушності кордонів і територіальної цілісності суверенних держав. В.ЮЩЕНКО назвав цю угоду «альфою і омегою міжнародного права».

Президент підкреслив, що Україна чітко підтримує територіальну цілісність і суверенітет Грузії. Він запевнив, що ця позиція буде незмінною.

Глава держави також висловив стурбованість можливістю використання підрозділів Чорноморського Флоту РФ, які базуються на території України, в конфліктах з третіми сторонами.

«Тому що такого роду механізм пасивно втягує Україну в такі мілітарні конфлікти», - сказав Президент, додавши, що це не відповідає національним інтересам України і є чутливим питання для українського суспільства.

«Безумовно, для України не є прийнятним рішення про визнання незалежності Південної Осетії і Абхазії», - сказав також Президент. Він зазначив, що події в Грузії продемонстрували, що єдиною безальтернативною моделлю захисту територіальної цілісності країни, в тому числі й України, є приєднання до північноатлантичної системи безпеки.