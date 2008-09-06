Оніщук: якщо не будет нової коаліції, буде старий уряд

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК запевняє, що міністри, призначені за квотою “Наша Україна – Народна самооборона”, працюватимуть на своїх посадах до закінчення каденції цього уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Києві, відповідаючи на питання журналістів.

«Ще минулої середи міністри заявили, що будуть виконувати свої повноваження протягом каденції цього уряду», - сказав М.ОНІЩУК.

Водночас він зазначив, що нині діючий склад уряду не може бути змінений ні протягом терміну, відведеного для утворення коаліції, ні після його закінчення, якщо не буде утворена нова коаліція.